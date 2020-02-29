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إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة المهندسين بشمال سيناء

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
أ ش أ
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 11:07 ص | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 11:07 ص

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي للجنة الفرعية لنقابة المهندسين بشمال سيناء، عن فوز 7 مهندسين من بين 16 مرشحا.

وأشارت اللجنة إلى أنه فاز في شعبة العمارة المهندس أسامة محمد صالح والمهندس على الخليلى ، وفى شعبة المدنى فاز المهندس محيى فتوح والمهندس خالد جبارة ، وفى شعبة الكهرباء ، فاز المهندس محمد عبد الكريم قمحاوى والمهندس ممدوح حسن سلام ، وفى شعبة الميكانيكا فاز المهندس عمرو مسلم الطويل.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفى قد أجريت على 7 مقاعد فى مختلف الشعب، وتنافس عليها 15 مهندسا ومهندسة، ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت من المهندسين المقيدين فى جدول النقابة الفرعية للمهندسين بشمال سيناء 3000 مهندس ومهندسة، وقد حضر منهم وأدلى بصوتا 385 مهندسا ومهندسة بنسبة حوالى 30%، وكان عدد الأصوات الصحيحة 349 صوتا والباطلة 36 صوتا.


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