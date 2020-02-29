إسبر وستولتنبرج يؤكدان مجددا التزامهما تجاه أفغانستان

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، في إعلان مشترك مع الرئيس الأفغاني أشرف غني بالعاصمة الأفغانية كابول، على التزام الولايات المتحدة والحلف تجاه أفغانستان.

وذكر الإعلان المشترك - حسبما نقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت- أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية سيحدث خلال الأشهر الـ14 القادمة شريطة إيفاء حركة طالبان بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام.

جاء ذلك بالتزامن مع توقيع ممثلي الولايات المتحدة وطالبان اليوم على اتفاق السلام خلال احتفالية أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة بعد مفاوضات بين الجانبين استمرت 18 شهرا.

ووقع الاتفاق المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد وكبير مفاوضي حركة طالبان الملا عبد الغني بردار.

وبتوقيع الاتفاق، قد تقترب الولايات المتحدة أخيرا من إنهاء الحرب طويلة الأمد المستمرة منذ أكثر من 18 عاما منذ أمر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بقصف أفغانستان ردا على هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أنفقت ما يزيد عن 750 مليار دولار أمريكي في أفغانستان، كما يتواجد حاليا قرابة 13 ألف جندي أمريكيا في أفغانستان. ومن المتوقع أن يتم تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان إلى 8 آلاف و600 جندي في غضون فترة من الوقت عقب توقيع الاتفاق اليوم.