الهند وموريشيوس تعززان البنية التحتية العسكرية لمحاربة الإرهاب والقرصنة

افتتحت الهند وموريشيوس مهبطا جديدا للطائرات ورصيفا للسفن في جزر أجاليجا، مما يعزز البنية التحتية العسكرية في منطقة تتميز بمحاولات قرصنة متزايدة ومناوشات متقطعة من جانب سفن حربية صينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجنوث قوله، في حفل الافتتاح اليوم الخميس، إن المرافق الجديدة مفيدة في "تحديث وتعزيز أمننا البحري".

وأضاف أن هذه البنية التحتية ضرورية لمكافحة الإرهاب والقرصنة وتجارة المخدرات غير المشروعة بالقرب من أجاليجا، التي تقع في منطقة اقتصادية خالصة تمتد على مساحة 3ر2 مليون كيلومتر مربع (888 ألف ميل مربع).