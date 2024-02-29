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أعداد جريدة الشروق
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حكومة غزة: الاحتلال ارتكب أكثر من 2000 مجزرة

د ب أ
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 10:24 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 10:24 م

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الخميس، أنه بعد 166 يوما من العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغ عدد الشهداء والمفقودين 37139، وأن الاحتلال ارتكب 2627  مجزرة بحق أهالي القطاع.

ونقلت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية عن وزارة الصحة، ارتفاع عدد الشهداء في استهداف قوات الاحتلال لمواطنين عند دوار النابلسي اليوم الخميس، إلى 109 أشخاص.

وقالت إن آليات الاحتلال جرفت عددا من جثث الشهداء الذين سقطوا بالقصف على دوار النابلسي.

كما أشارت إلى أنه "لا يمكن إحصاء عدد الشهداء في دوار النابلسي بسبب القصف الإسرائيلي المكثف على المنطقة".


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