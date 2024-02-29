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أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي بنسبة 0.3%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.4% خلال يناير، وهو ما جاء متفقا مع تقديرات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه ذكر تقرير وزارة التجارة، أن معدل النمو السنوي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي كان 2.4% مقابل 2.6% خلال الشهر السابق.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.8% مقابل 2.9% خلال الفترة نفسها.