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التجارة الأمريكية: ارتفاع أسعار المستهلك خلال يناير الماضي بنسبة 0.3%

واشنطن- (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 10:08 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 10:08 م

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي بنسبة 0.3%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعها بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وارتفع مؤشر الأسعار الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 0.4% خلال يناير، وهو ما جاء متفقا مع تقديرات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق، وفقا للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه ذكر تقرير وزارة التجارة، أن معدل النمو السنوي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي كان 2.4% مقابل 2.6% خلال الشهر السابق.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.8% مقابل 2.9% خلال الفترة نفسها.

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