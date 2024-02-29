محافظ الدقهلية يوجه برفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات لاستقبال شهر رمضان

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا ضرورة العمل الجاد والمتابعة المستمرة لتوفير جميع السلع الغذائية الضرورية والرمضانية.

ووجه المحافظ، من خلال بيان له اليوم الخميس، بضرورة تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية وفقا لخطة قطاع التموين لتوفير احتياجات المواطنين من الخبز خلال الشهر المبارك، مشيرًا إلى ضرورة تعيين مفتش تموين بكل مخبز، وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير أسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات اليومية للمواطنين، ومتابعة معارض أهلًا رمضان التي تم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة؛ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان.

وأكد ضرورة تكثيف الحملات المشتركة بين "الصحة والتموين والطب البيطري ومباحث التموين"، ومتابعة تنفيذ حملات المرور على الأسواق والمحلات والمخازن؛ لمتابعة الانضباط بالأسواق لحماية المستهلك من الاستغلال والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين.

وطالب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية، واستمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع القمامة بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

كما وجه بأهمية التنسيق فيما بين الإدارة العامة للمرور، وإدارة المواقف بالمحافظة، والوحدات المحلية لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس، وكذا سائقي التاكسي للالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب.

وشدد على التنسيق بين الوحدات المحلية مع قطاع الصحة لرفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة، والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، ورفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق "المياه - الصرف الصحي- الكهرباء -الغاز)، مؤكدًا استمرار العمل بكل قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة؛ لسرعة التجاوب الفوري مع أية أعطال أو طوارئ واتخاذ إجراءات حلها فورا.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وربطها على غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة؛ للإبلاغ عن أية طوارئ والتجاوب معها فورًا؛ للعمل على راحة المواطنين خلال شهر رمضان.