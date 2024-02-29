 إسماعيل هنية يبحث مع السفير الصيني لدى قطر سبل وقف الحرب على غزة - بوابة الشروق
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إسماعيل هنية يبحث مع السفير الصيني لدى قطر سبل وقف الحرب على غزة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
وكالات
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 5:02 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 5:02 م

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، السفير الصيني لدى دولة قطر تساو شياولين.

وبحسب ما نشرته الحركة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، بحث الجانبان التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، وسبل وقف الحرب التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء إيصال المساعدات العاجلة وإغاثته، خاصة في ظل ما يجري من تجويع متعمد في الشمال، وتصاعد العدوان والمجازر التي كان آخرها مجزرة الطحين صباح اليوم.

وأكد «هنية» ضرورة سرعة وقف العدوان والمجازر، وانسحاب جيش الاحتلال، وإعادة النازحين ومتطلبات الإيواء والإعمار، وتحقيق الأهداف والتطلعات السياسية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير.

كما عبّر رئيس الحركة عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين الصديقين، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الصين في مجلس الأمن والأمم المتحدة وكذلك إرسال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

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