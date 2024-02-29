إيطاليا تأمل في استثمار من تسلا وسط معارضة ألمانيا لتوسع المصنع بها

تأمل إيطاليا في استثمار من شركة السيارات الكهربائية الأمريكية الفارهة "تسلا" ،وسط معارضة من السكان على خطط بناء مصنع لتسلا خارج برلين.

وأشار وزير الاقتصاد أدولفو أورسو اليوم الأربعاء أمام لجنة الصناعة في مجلس النواب في روما، إلى أنه تم رفض خطة لتوسع كبير في ألمانيا.

وقال أورسو: "إن هذا سيؤدي حتما إلى قرار من قبل المجموعة"، وأضاف أنهم يخوضون نقاشات مع تسلا منذ عدة شهور و "إننا نتلقى استجابة إيجابية للغاية. لكن هذه عملية تتطلب حذرا".

كما لفت إلى اتصالات مع مصنعي سيارات من آسيا، في إشارة إلى شركة السيارات الكهربائية الصينية "بي واي دي".

كان ميشيل شو المدير الإداري لشركة "بي.واي.دي أوروبا "التابعة لشركة "بي.واي.دي" الصينية العملاقة للسيارات قد صرح أمس الثلاثاء إن الحكومة الإيطالية تتواصل مع الشركة في إطار جهود الحكومة لاستقطاب شركة سيارات جديدة للبلاد إلى جانب ستيلانتس التي تنتج سيارات فيات الإيطالية.

وأضاف أن إقامة الشركة لمصنع ثان في أوروبا يتوقف على مبيعاتها "ونحن نحقق تقدما جيدا للغاية".

يأتي ذلك في حين تخطط حكومة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني لجذب شركة سيارات كبرى جديدة إلى إيطاليا بعد تلميح ستيلانتس إلى احتمال نقل بعض إنتاجها من إيطاليا إلى دول أخرى أقل تكلفة.

وكانت هناك أغلبية واضحة ضد خطط توسع تسلا في تصويت غير ملزم في بلدية جروينهايده خارج برلين بولاية براندبورج، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وترغب شركة صناعة السيارات في بناء محطة شحن ومخازن ومركز رعاية نهارية للأطفال تابع للمصنع، في منطقة بجوار الشركة تبلغ مساحتها نحو 170 هكتارا.