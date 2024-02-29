 رئيس الرقابة المالية: ارتفاع استثمارات شركات التأمين خلال 2023 إلى 208.9 مليار جنيه - بوابة الشروق
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رئيس الرقابة المالية: ارتفاع استثمارات شركات التأمين خلال 2023 إلى 208.9 مليار جنيه

محمد المهم
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 1:38 م

قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة صافي استثمارات شركات التأمين ارتفعت بنسبة 36.2%، لتصل إلى 208.9 مليارات جنيه خلال العام الماضي مقابل 153.4 خلال عام 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر هيئة الرقابة المالية لعرض تقرير الحصاد السنوي لعام 2023.

وأضاف فريد، أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 132.7 مليار جنيه خلال 2023 مقابل 118.6 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 12%.

وفيما يتعلق بقيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية، قال فريد إنها ارتفعت بنحو 40% خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 902 مليار خلال العام المالي السابق، بنمو بلغ 40%.

وبحسب فريد، فان عدد المؤمن عليهم ارتفع بنسبة 8.6% خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 6.3 مليون عميل مقابل 5.8 مليون عميل.


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