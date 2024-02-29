بوتين يعد بإصلاحات اجتماعية واسعة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعودا بالقيام بإصلاحات اجتماعية واسعة النطاق، وذلك قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية.

ولا يتنافس الرئيس الحالي /71 عاما/، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 24 عاما، مع أي خصوم فعليين في الانتخابات التي ستجرى خلال الفترة من 15 وحتى 17 من مارس المقبل، بعد أن قال مراقبون دوليون إنه قمع المعارضة مرة أخرى.

ومع ذلك، ظل بوتين يشعر بضرورة أن يعلن عن القيام بإصلاحات اجتماعية في المستقبل، في خطابه السنوي "حالة الأمة".

وقال إنه من المقرر أن يتم إنفاق نحو تريليون روبل (8ر10 مليار دولار) على تحديث نظام الرعاية الصحية في البلاد، كما أقر بأن هناك 5ر13 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في روسيا، ولا سيما في الأسر الكبيرة.

وأوضح أن الوضع المالي لنحو 30% من الأسر الكبيرة، غير مستقر، مشيرا إلى ضرورة خفض هذا العدد ليصل إلى 12% بحلول عام 2030.