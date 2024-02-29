مصطفى البرغوثي يستعرض توافقات الفصائل الفلسطينية في موسكو: أجواء إيجابية لم تحدث من قبل

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن أجواء إيجابية خيَّمت على اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «فرانس 24»، الخميس، أن الاجتماعات تشهد حرصًا كبيرًا من قِبل الفصائل على تحقيق الوحدة الوطنية.

وأوضح أن الفصائل تتوافق على عدة أمور، أولها أن الهدف الرئيسي حاليًّا هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم صمود وبقاء الفلسطينيين على أراضيهم سواء في غزة أو الضفة الغربية ومنع مؤامرة التهجير الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الفصائل تهدف كذلك لأن تكون هناك حماية للفلسطينيين من المجازر التي يتعرض لها، بجانب حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال بكامله ومنع إعادة احتلال قطاع غزة.

ونوه بأن يتم التوافق حول تشكيل حكومة وفاق وطني، تؤكد وحدة غزة والضفة الغربية، وتوحّد كل المؤسسات في المكانين، موضحًا أن هناك توافقًا عاما على هذه التوجهات.

وأكّد أنّ حالة الإيجابية التي تسود على الاجتماعات لم تحدث من قبل، مُرجعا ذلك إلى شعور الفصائل الفلسطينية بحجم المسئولية الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مخاطر.