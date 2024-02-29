نتنياهو: نتعرض لضغوط دولية متزايدة لإنهاء حرب غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواتهم قتلت 400 فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أنّهم يخوضون حربا سياسية وأخرى عسكرية، مدعيًّا أنهم سيتمكنون من القضاء على حركة حماس ويستعيدون كل الأسرى وألا تكون غزة من جديد مركزًا لما سماه الإرهاب.



وأشار إلى أن العملية السياسية تهدف إلى أن تعطي العملية العسكرية الوقت حتى تحقيق ما سماه الانتصار الحاسم.



ونوه بأن من واجبه كرئيس وزراء إسرائيل، أن يواجه الضغوط الدولية، معتبرًا أن من سبقوه خاضوا التحدي نفسه.



ولفت إلى أن هناك زيادة في الضغوط الدولية لإنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها، لكنه أشار إلى استطلاع رأي أمريكي قال إن نتيجته أظهرت أن 82% من الأمريكيين يدعمون إسرائيل.



واعتبر أن هذا الأمر يعطيهم القوة لمواصلة الحرب حتى الانتصار الحاسم وفق تعبيره، زاعمًا العمل بقوة ضد من وصفهم بـ«أعدائهم».