بعد أكثر من خمس سنوات من الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورج في شمال شرق فرنسا، تبدأ محاكمة أربعة مشتبه بهم في تقديم المساعدة للمنفذ أمام محكمة محلفين في باريس اعتبارا من اليوم الخميس.

وقتل خمسة أشخاص وأصيب 11 آخرون في الهجوم. ويقال إن المتهمين ساعدوا في توفير الأسلحة.

وهاجم الإسلاموي شريف شيكات /29 عاما/ أشخاصا بسلاح ناري وسكين كبير في أزقة وساحات المدينة في صخب وضجيج ما قبل عيد الميلاد مساء يوم 11 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وتمكن في البداية من الفرار في سيارة أجرة. وبعد يومين، وبعد مطاردة في منطقة الحدود الفرنسية الألمانية، قتل في تبادل لإطلاق النار مع ضباط في حي نيودورف في ستراسبورج.

وأعلن تنظيم داعش في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم. وكان شيكات قد أقسم بالولاء للتنظيم في تسجيل مصور. وتم العثور على التسجيل على وحدة تخزين (يو إس بي) في شقته.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في باريس حتى 5 أبريل، ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن لمدد طويلة.

ويفترض الادعاء أن ثلاثة منهم لم يعرفوا شيئا عن خطط الإرهابي.