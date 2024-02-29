مقتل إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوبي نابلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل إسرائيليان في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة عيلي جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد الإسعاف الإسرائيلي.

يأتي هذا فيما أفادت هيئة البث الرسمية بأن إسرائيليًا أطلق النار على فلسطينيين بعد تنفيذهما عملية في محطة للوقود قرب مستوطنة عيلي.

واستقدمت قوات الاحتلال تعزيزات إلى المكان، وفي وقت دوت فيه صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة عيلي خشية تسلل مسلح.

وأشار الجيش الإسرائيلي الذي أغلق الطرق في محيط عملية، إلى أنه قتل أحد منفذي العملية وأنه يطارد مشتبهًا بهم آخرين.

وفي يونيو الماضي، وقع إطلاق نار في المكان نفسه ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.