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البرلمان الأوروبي يلغي شارات دخول مقره صادرة لممثلي شركة أمازون

د ب أ
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 12:28 ص | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 12:28 ص

قرر البرلمان الأوروبي إلغاء شارات دخول صادرة لممثلي شركة أمازون للبيع بالتجزئة عبر شبكة الإنترنت حتى إشعار آخر.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان "تم إلغاء 14 شارة دخول ممنوحة لأجل طويل لممثلي أمازون، ولن يتم إصدار شارات جديدة حتى إشعار آخر".

وتابع البيان "تم اعتبار هذا الإجراء الخاص بتنفيذ النظام الداخلي للبرلمان ضروريا بسبب الرفض المتكرر من أمازون المشاركة في جلسات استماع تم خلالها مناقشة ظروف العمل والحقوق الأساسية للعمال في مخازن الشركة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وطالب البرلمان من ممثلي أمازون مرتين منذ عام 2021 حضور جلسة استماع للجنة العمل والشؤون الاجتماعية .

وأضاف البيان أن "رفض أمازون المشاركة في الحوار العام مع النواب جعل من المستحيل بالنسبة لنواب البرلمان والمواطنين الأوروبيين الحصول على معلومات مباشرة من إدرة الشركة بشأن الأسئلة الملحة والمزاعم المتعلقة بانتهاك أمازون للحقوق الأساسية في التجمع وتكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي والعمل، وكذلك ظروف عمل عادلة ".

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