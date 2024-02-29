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تعاون فولكس فاجن وإكس بنج الصينية في تطوير السيارات الكهربائية

د ب أ
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 9:04 ص | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 9:04 ص

وقعت مجموعة فولكس فاجن جروب الألمانية العملاقة لصناعة السيارات وشركة إكس بنج إنك الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اتفاقا للاشتراك في تطوير سيارتين كهربائيتين تحمل علامة فولكس فاجن التجارية.

وكجزء من الاتفاق الرئيسي، ستشترك الشركتان في "برنامج التوريد المشترك" لصناعة المكونات المشتركة والهيكل الأساسي للسيارات والاشتراك في استخدامها.

كما سيساعد التعاون المشترك واستخدام الإمكانيات الكبيرة للشركتين وسلسلة الإمداد الضخمة الخاصة بمجموعة فولكس فاجن- أكبر منتج سيارات في أوروبا وثاني أكبر منتج سيارات في العالم- في تقليل النفقات وتدعيم الشراكة الاستراتيجية والقدرة التنافسية للسيارات الكهربائية التي سيتم تطويرها بشكل مشترك.


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