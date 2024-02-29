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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن المنيا من كشف ملابسات نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بأسوان، وضبط طرفيها.

تلقى مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، بلاغا بحدوث مُشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابان.

بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عاطلَين، بهما عدة إصابات متفرقة بالجسم) - طرف ثان (عامل، مالك محل مشروبات)، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وذلك لخلاف على أولوية المرور بالطريق حال إستقلال (الطرف الأول سيارة ربع نقل، الطرف الثانى سيارة ملاكى)، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية مما أدى لحدوث إصابة الطرف الأول وكذا تلفيات بالسيارتين.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.