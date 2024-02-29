لا يكاد يخلو منزل أو شارع في أضيق الحارات من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك وتركيب الزينة سواء الفوانيس أو الأنوار، ومع اقتراب الشهر الكريم تنتشر الفوانيس بأشكالها وأنواعها المختلفة فى الأسواق والمحلات.

خلال السنوات الأخيرة ظهر الفانوس المصري المُصنع من الخشب وسيطر على الأسواق؛ بأشكاله وأحجامه وأنواعه المتعددة، والأهم أسعاره التي تعتبر في متناول الجميع.

من داخل إحدى ورش تصنيع الفوانيس الخشبية بمحافظة الإسكندرية، رصدت «الشروق» رحلة صناعة الفانوس الخشب.

يقول محمد عبد المنعم، وهو صاحب ورشة لصناعة الفوانيس الخشب، إن الفانوس الخشب صناعة مصرية 100%، وفى الفترة الأخيرة استطاع أن ينافس فى الأسواق الفوانيس المستوردة من الصين التي اجتاحت الأسواق قبل سنوات.

ويضيف عبد المنعم، أن بداية استخدام الفانوس كان فى العصر الفاطمي لإنارة الشوارع، وبعد ذلك ارتبط بشهر رمضان المبارك، وأصبحت الشوارع والمنازل تمتلئ بالفانوس.

وينوه بأن بداية ظهور الفانوس الخشب كانت قبل 10 سنوات تقريبًا، وتم تصنيعه عن طريق استخدام أدوات بدائية مثل المنشار والشاكوش، لكن مع التطور واستخدام الليزر فى صناعة الفانوس من الخشب أصبح العمل أسهل وأسرع، في وقت يتراوح ما بين 5 إلى 20 دقيقة.

ويوضح صاحب الورشة، أن مراحل التصنيع الحالي تتم فى البداية باختيار التصميم من بين 30 تصميمًا موجودين الآن، وبعد ذلك يتم نقله إلى ماكينة الليزر وتقطع الأشكال المطلوبة، ثم تجميعها ولصقها، وأخيرًا تركيب الإضاءة أو العروسة اللعبة أو وضع صورة مع جهاز الصوت لتشغيل الأغانى وعرضه فى الأسواق.

وبشأن أسعارها، يؤكد عبدالمنعم، أن الفوانيس المصرية أقل سعرًا من المستوردة، وجودتها أعلي من الصيني، فضلًا عن اختلاف الأحجام بداية من الميدالية إلى الأحجام كبيرة، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تصدر الفانوس للدول العربية.