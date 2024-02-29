فريق نافالني يدعو المواطنين لحضور تشييع جنازته في موسكو غدا

دعا فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي توفي أثناء احتجازه، المواطنين لحضور مراسم تشييع ودفن جثمان المعارض البارز في موسكو غدا الجمعة، رغم الحضور المتوقع للشرطة.

وأعلنت المتحدثة باسم نافالني كيرا يارميش، اليوم الخميس، أنه من المقرر إقامة قداس الكنيسة في الساعة الثانية بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش)، ومن المقرر أن يتم دفن نافالني في مقبرة بوريسوف بعد القداس بساعتين.

وقالت المتحدثة إن كل من يعني له نشاط نافالني السياسي شيئا ما، يجب أن يحضر.

ويعتزم فريق نافالني تقديم بث مباشر على الإنترنت لمراسم الجنازة في ضاحية ماريينو جنوب شرقي موسكو، وكذلك لمراسم الدفن وأوصوا المشاركين في تشييع الجنازة بالحضور مبكرا.

ومن المتوقع حدوث انتشار أمني واسع، وهناك مخاوف من أن يقوم ضباط يرتدون الزي الرسمي بمنع أنصار نافالني من الوصول للمشاركة في الجنازة.

كما وجهت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، نداء لحضور مراسم الجنازة. وتسلمت والدة نافالني، ليودميلا نافالنايا، جثمان ابنها يوم السبت الماضي بعد أيام من مطالبتها السلطات بتسليم الجثمان لها.

ورفضت إقامة مراسم دفن سري كما طالبت السلطات في البداية.