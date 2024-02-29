جيش الاحتلال: مقتل 13 ألف عنصر من حماس منذ بداية الحرب

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، أن الجيش قتل أكثر من 450 عنصرا من حركة حماس في غزة خلال الأيام القليلة الماضي، ليصل الإجمالي إلى 13 ألفا منذ بداية الحرب.

وقال أيضا إن قوات الأمن قد حيدت أكثر من 3400 عنصر في الضفة الغربية، من بينهم 1500 ينتمون لحماس، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالشمال، أعلن هاجاري أن الجيش قتل أكثر من 220 عنصرا من حزب الله اللبناني، بما في ذلك ثلاثة قادة كتائب.

كان جيش الاحتلال أعلن أمس الأربعاء مقتل 242 من عناصره خلال عدوانه على قطاع غزة.