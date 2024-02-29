جامعة الإسكندرية تشارك في فعاليات الدورة الـ14 للملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب

شاركت جامعة الإسكندرية في فعاليات الدورة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب، الذي استمرت فعالياته على مدار أسبوع، بمشاركة نحو 100 جامعة مصرية وعربية وأجنبية.

وأكد الدكتور علي عبد المحسن القائم بتسيير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مشاركته في الحفل الختامي للملتقى، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حريصة على المشاركة في المعرض الذي يعد أكبر معرض تعليمي في مصر للتعريف ببرامج جامعة الإسكندرية المختلفة في مختلف التخصصات، والدرجات العلمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

وشدد على سعى جامعة الإسكندرية إلى تطوير البرنامج العلمية وتوسيع التعاون الدولي وإنشاء الدرجات العلمية المشتركة كبرنامج مانشستر وغيره من البرامج الدولية.

وأشار إلى أن المعرض أثمر عن مناقشات بين جامعة الإسكندرية وجامعات عالمية وعربية؛ لتعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينهم، لافتًا إلى أن جامعة الإسكندرية بصدد دراسة عقد شراكات مع العديد من الجامعات في كل التخصصات العلمية.