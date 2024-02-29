محافظ المنيا يبحث الاستعدادات الخاصة للاحتفال بالذكرى الـ105 للعيد القومي

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا تنسيقيًا، لبحث استعدادات المحافظة للاحتفال بالذكرى الـ105 لعيد المنيا القومي والذي يوافق 18 مارس من كل عام والاستماع إلى كافة المقترحات والأفكار، مقدما التهنئة لجميع أبناء المحافظة ومتمنيا الخير والرخاء والأمن لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وممثل مديرية الأمن وممثل عن المستشار العسكرى للمحافظة، ووكلاء الوزراء، رؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية وإدارات المحافظة المختلفة وعدد من الجهات المعنية.

وأكد المحافظ أن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة هذا العام ذو طابع روحانى حيث يتزامن مع شهر رمضان المُعظم وما تتضمنه هذه المناسبة من ثراء في الأنشطة المقدمة للجمهور بكافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية والعلمية، لافتًا إلى أن الاحتفال سيكون أكثر تميزا وخصوصية هذا العام ليليق بتاريخ ومكانة المحافظة، ويمثل تعبيرًا حقيقيًا عن حب وانتماء أبناء المنيا لمحافظتهم العريقة.

وناقش المحافظ عددًا من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة التنسيقية لبرنامج الاحتفال بعيد المنيا القومي، معربا عن فخره بمعدلات الإنجاز التي شهدتها المنيا خلال الفترة الماضية، والتى جاءت نتيجة العمل الجماعى والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدا اصرار المحافظة على المشى قدما فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة المواطنين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى ظل الجمهورية الجديدة.