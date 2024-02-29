الداخلية تضبط 165 سلاحا ناريا وتنفيذ 93 ألف حكم خلال يوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة ماضية، من ضبط 165 سلاحا ناريا بحوزة 147 متهما، شملت 6 بنادق آلية، و18 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و132 فردا محليا، و204 طلقات مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة، و242 قطعة أسلحة بيضاء.

وضبطت الأجهزة الأمنية 336 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات211 كيلو مخدرات، و1580 قرصا مخدرا، وضبطت 41 متهما هاربا، و17 متهما بالبلطجة و246 دراجة نارية مخالفة، و28 ألف مخالفة مرورية، وتنفيذ 93 ألفًا و306 أحكام قضائية متنوعة.

ونجحت الحملات في فحص 65 سائق سيارة على الطريق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 10 منهم.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.