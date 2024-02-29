القبض على متهم بسرقة المساكن في منطقة أطفيح

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل له معلومات جنائية مسجلة، متهم بسرقة المساكن بمنطقة أطفيح جنوب المحافظة.

وردت معلومات لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة.

وأرشد عن المسروقات لدى عميليه سيئ النية، تاجر أجهزة كهربائية، وعاطل لأحدهما معلومات جنائية تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.