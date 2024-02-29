السلطات الإيرانية تعيد سيدة ألمانية إيرانية إلى السجن بعد إطلاق سراحها

عادت المواطنة الألمانية الإيرانية ناهد تقوى إلى السجن الأسوأ سمعة في إيران، وفقا لما ذكرته ابنتها اليوم الخميس، في تدوينة على موقع "إكس" "تويتر سابقا".

وقالت ابنتها مريم كلارين، في تدوينتها إن "والدتي ناهد تقوى، البالغة من العمر 69 عاما، أجبرت بشكل تعسفي وبدون سبب واضح، على العودة إلى سجن إيفين مساء أمس".

وكان قد تم إطلاق سراح تقوى من السجن، في يناير الماضي، بموجب تصريح خروج مع وضع سوار إلكتروني حول كاحلها، ولم يُسمح لها بالتحرك لمسافة تزيد على كيلومتر واحد من منزلها في طهران.

وكانت تقوى، مهندسة معمارية، مسجونة منذ أكتوبر 2020 بعد إدانتها بـ "قيادة جماعة غير مشروعة"، وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات، وفقا لما ذكره محاميها.

ودعت وزارة الخارجية الألمانية في تدوينة على موقع "إكس"، إلى ضرورة تلقي تقوى علاجا طبيا، وألا تكون في السجن.

وأضافت الوزارة: "الإنهاء المفاجئ لتصريح الخروج من السجن يجعل هذا الأمر مستحيلا، نحن ندين الاستهتار بصحتها وسنواصل الدفاع عنها".