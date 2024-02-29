تستعد مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال إطلاق حملة نظافة وتعقيم وتزين المساجد بالإنارة من الخارج، وعقد الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيباء، اجتماعا مع مديرين الإدارات الفرعية بمختلف مدن المحافظة؛ لمتابعة أعمال تجهيز واعداد المساجد لاستقبال المصلين في رمضان وتهيئة الأجواء لهم على أكمل وجه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، لـ"الشروق"، إنه جرى إطلاق حملات النظافة والتعقيم بالمساجد منذ بداية شهر فبراير الجاري، ومن المقرر أن تستمر بشكل دوري على مدار شهر رمضان الكريم، وتشكيل لجان لمتابعة التزام الأئمة بالمعايير الوزارية، ومتابعة تطبيق خطة المديرية الخاصة باستقبال شهر رمضان، وذلك في إطار الاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى.

وأوضح أن حملات النظافة تتضمن نظافة وتعقيم السجاد والحوائط ودورات المياه والأسطح، وأماكن الوضوء، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ووجه وكيل الوزارة، أئمة المساجد المعتمدين بالالتزام بالمعايير التي أقرتها الوزارة خلال دروس العلم، والحرص على تنوعها بين الفقه والسنة، وتوضيح اخلاقيات الشهر الكريم داخل ساحات مساجد المحافظة على مدار شهر رمضان، وتجهيز المساجد التي ستشهد الاعتكاف، لافتًا إلى وضع خطة زمنية لتنفيذ البرامج الدعوية ودروس يومية في المساجد كافة، مع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر الوسطى المستنير، لما لها من تأثير في المجتمع بطوائفه.

وشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التطهير داخل المساجد للقيام بهذا العمل بشكل دوري مستمر، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة المسجد يعد مطلبًا شرعيًا وأن المساجد يجب أن تكون مثالًا للنظافة والجمال، حيث تعتبر عنوانًا للروحانية والتقوى.