رئيس السنغال يؤكد تخليه عن السلطة في أبريل المقبل

أكد الرئيس السنغالي ماكي سال، أنه سيتنحى عندما تنتهي فترة ولايته في 2 أبريل المقبل، في رفض واضح لاقتراح بتمديد فترة ولايته لحين إجراء بلاده لانتخابات رئاسية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال سال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "سأتنحى عن منصبي في 2 أبريل، كما أوضحت من قبل.. تاريخ مغادرتي ثابت للغاية".

وقالت بلومبرج إن قرار سال قد يهدئ بعض التوتر الذي ساد البلاد منذ ألغى الانتخابات التي كانت مقررة هذا الشهر، الأمر الذي أثار احتجاجات في الشوارع وحملة قمع حكومية.

وقال سال إنه لن يتخذ قرارا لحين الأسبوع المقبل بشأن اقتراح لجنة وطنية بإجراء الانتخابات في 2 يونيو المقبل – والذي اعترض عليه مرشحو المعارضة بأنه موعد متاخر للغاية، الأمر الذي يترك البلاد في حالة عدم يقين.