يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد عاطف، ومشاركة عازفتي الفيولينة الشابتين جنا سامر ورنا عبد الوهاب، حفلا موسيقيا تحت عنوان "مواهب واعدة"، في الثامنة مساء غدا السبت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.