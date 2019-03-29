مصرع وإصابة 15 عاملا أفغانيا في حريق بأنقرة

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لقي 5 عمال أفغان حتفهم وأصيب 11 آخرين، اليوم الجمعة، إثر حريق اندلع في مبنى مهجور من 3 طوابق في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت لاحق إن المبنى كان مهجورا وغير مأهول.

بدوره قال حاكم أنقرة واصب شاهين، لوسائل الإعلام الرسمية إن سبب الحريق لم يحدد بعد، وفقا لوكالة "رويترز".

وأظهرت لقطات من الموقع واجهة المبنى وقد احترقت وأصبحت سوداء والنوافذ مهشمة بالمبنى المتضرر أصلا، بينما انتشرت فرق الإطفاء وافراد الشرطة وفرق الطوارئ في المكان لفحص الضرر.

وقال بوراك برهان بيكلي، وهو أحد السكان ويعرف الضحايا، إن لاجئين في أنقرة كانوا يستخدمون المبنى كمأوى ووحدة تخزين لقصاصات ورق يجمعونها ويبيعونها لاحقا. وأضاف أن سبب الحريق في اعتقاده هو صمام كهربائي.

وتابع بيكلي قائلا "هم لاجئون، فقراء اتخذوا من بلدنا مأوى بسبب الحرب في أفغانستان".

وأضاف "لماذا يجمع شخصا الورق من القمامة ما لم يكن السبب هو الفقر؟"، بينما فرضت السلطات طوقا حول الموقع خلفه.