الاتحاد الأوروبي ينتقد قرار السلطات الفنزويلية بمنع جوايدو من تولي مناصب رسمية

انتقد الاتحاد الأوروبي الحظر الذي أعلنته السلطات الفنزويلية الذي يقضي بمنع زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، من تولي أي منصب رسمي لمدة 15 عاما.

وقالت فيديريكا موجيريني، منسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان يوم الخميس: "مثل هذا القرار المدفوع سياسيا الذي لا يعتد بالإجراءات القانونية الواجبة، هو دليل آخر على الطبيعة التعسفية للإجراءات القضائية في البلاد".

وأضافت: "إن استعادة الديمقراطية وحكم القانون وفصل السلطات أمر ضروري. هذه الأفعال تقوض بقدر أكبر جهود الدفع بحل سلمي وديمقراطي للأزمة في فنزويلا".