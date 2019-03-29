الخارجية الروسية: مباحثات روسية صينية في بكين

بحث نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف اليوم الجمعة، مع نائب وزير الخارجية الصيني تشانج هان هوا المسائل الملحة في العلاقات الروسية الصينية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن المحادثات جرت في بكين، موضحا أنه تم مناقشة التطورات الراهنة حول شبه الجزيرة الكورية، والوضع في أفغانستان، والقضايا الدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وأنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق حول هذه القضايا؛ لتسهيل حلها السياسي والدبلوماسي المبكر.

وكانت روسيا والصين أعلنتا في فبراير الماضي عن استعدادهما لبذل جهود مشتركة لتعزيز التسوية السياسية في شبه الجزيرة الكورية.