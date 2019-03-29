حدائق ديزني تحظر التدخين وعربات الأطفال الكبيرة

أعلنت شركة ديزنى، أنه ابتداء من مطلع مايو المقبل سيتم حظر التدخين وعربات الأطفال الكبيرة داخل الحدائق التابعة لها، مثل حدائق فلوريدا وكاليفورنيا، بما فى ذلك عالم والت ديزنى وحدائق ديزنى لاند والحدائق المائية، ومجمع الحياة البرية، وحديقة وسط المدينة.

وبحسب موقع (CNN) الأمريكى، سيتم تخصيص أماكن خاصة بالضيوف المدخنين فى مناطق خارج نقاط دخول المنتزهات، وأيضا فى فنادق ديزنى ريزورت، وديزنى سبرينجز.

وتأتى هذه القرارات تزامنا مع دخول فصل الصيف، حيث تصبح حدائق ديزنى أكثر ازدحاما بشكل روتينى خلال الصيف، ومن المحتمل أن يزورها المزيد هذا العام بالتزامن مع افتتاح أرض «حرب النجوم»، «جالاكسيز إيدج»، فى ديزنى لاند فى كاليفورنيا نهاية مايو المقبل، وفى استوديوهات هوليوود فى فلوريدا فى نهاية أغسطس.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا كانت عربة الأطفال تزيد على 79 سم، وطولها 132 سم، فلن تدخل إلى الحديقة، حيث يساهم ذلك فى ازدحام الحدائق، بينما ستوفر ديزنى عربة أطفال بقيمة 15 دولارا فى اليوم الواحد، أو 13 دولارا يوميا لإقامة متعددة الأيام داخل المدينة.