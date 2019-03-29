الأرصاد: طقس غير مستقر على مدار الـ3 أيام المقبلة

قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد طقس غير مستقر تبدأ اليوم ولمدة 3 أيام مقبلة، موضحًا أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي اليوم، وتواصل الانخفاض بشكل ملحوظ غدًا، حيث تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 20 درجة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن هناك نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على المدن الجديدة والأماكن الصحراوية، التي يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

وأوضح أن حركة الملاحة البحرية تشهد اضطرابا، خاصة على البحر المتوسط، يومي السبت والأحد مع ذروة نشاط الرياح، حيث يصل ارتفاع الأمواج فيه إلى 5 أمتار، مناشدًا المواطنين معرفة أماكن سقوط الأمطار ومتابعة حالة الطقس أثناء الخروج لقضاء العطلات الرسمية.

كما طالب بعدم ارتداء الملابس الخفية خلال الـ48 ساعة المقبلة، والسائقين بتوخي الحذر على الطرق، موضحًا أن فرص سقوط الأمطار، تنحصر على السواحل الشمالية، وتستقر الأجواء اعتبارا من يوم الثلاثاء.