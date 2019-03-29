ميركل تعتزم التوجه إلى أيرلندا الخميس المقبل و«البريكست» على رأس مباحثاتها

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التوجه في زيارة قصيرة إلى جمهورية آيرلندا، يوم الخميس القادم، على خلفية الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وصرحت متحدثة باسم الحكومة الاتحادية اليوم الجمعة بالعاصمة برلين إن ميركل تعتزم زيارة البلاد بناء على دعوة رئيس وزراء ايرلندا ليو فارادكار لتكوين صورة بنفسها هناك عن الوضع الحالي.

وتأتي على رأس المباحثات السياسية المقررة في العاصمة دبلن قضايا أوروبية سياسية، لاسيما التطورات الراهنة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.

يشار إلى أن قضية الحدود بين جمهورية ايرلندا وايرلندا التابعة للاتحاد الأوروبي تعد نقطة محورية في الخلاف حول "بريكست".

ويسعى الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون وجود حدود صارمة بفرض رقابة بين جمهورية ايرلندا بصفتها دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وبين ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

ومن شأن ما يسمى بخطة "المساندة" أن تضمن ذلك- وهو ضمان منصوص عليه في اتفاقية الخروج بشأن وجود حدود مفتوحة. وتنص الاتفاقية على أن تبقى بريطانيا داخل اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إلى أن يتم التوصل لحل أفضل. وتعهد الاتحاد الأوروبي بألا يتم النظر لمبدأ المساندة على أنه حل دائم.