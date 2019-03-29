أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الخميس، البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث أظهرت نمو الاقتصاد بمعدل أقل من التقديرات الأولية.

وذكرت وزارة التجارة أن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي زاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بنسبة 2ر2%، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى معدل نمو 6ر2%. وتوقع المحللون انخفاض التقديرات النهائية لمعدل النمو إلى 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي فقط.

ويقل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا للتقديرات النهائية بشدة عن معدل النمو في الربع الثالث، والذي سجل 4ر3% من إجمالي الناتج المحلي.