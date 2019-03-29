الجمعة 29 مارس 2019 6:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟

النتـائـج تصويت

ماي تسعى لإيجاد طريق بديل للخروج بعد هزيمتها للمرة الثالثة برفض بريكست

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 مارس 2019 - 5:57 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مارس 2019 - 5:57 م

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والتي تحاصرها المشاكل إنها ستسعى لإيجاد "طريق بديل للمضي قدما" لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بعدما رفض البرلمان اتفاقها "بريكست " للمرة الثالثة.

وذكرت ماي للنواب في مجلس العموم أن "الافتراض القانوني الآن هو أنه من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل".

وقالت إن "هذا وقتا غير كاف للموافقة، والتشريع، والتصديق على أي اتفاق، ومع ذلك، أوضح المجلس أنه لن يسمح بخروج من دون اتفاق". وأضافت : "ولهذا سيتعين علينا الاتفاق على طريق بديل للمضي قدما".

وقالت ماي إن النواب سيستمرون يوم الاثنين في "بحث ما إذا كانت هناك أغلبية ثابتة لصيغة بديلة معينة لعلاقتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن كل الخيارات ستستلزم الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك