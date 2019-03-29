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فرق مبادرة «100 مليون صحة» تفحص مواطنين اثنين في منزليهما بقنا

حمادة عاشور
نشر فى : الجمعة 29 مارس 2019 - 5:45 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مارس 2019 - 5:45 م

توجه فريق طبي تابع لمبادرة «100 مليون صحة»، في لفتة إنسانية، إلى منزل مواطنة مسنة وآخر "مصاب بكسر في القدم"، بقرية "بركة" التابعة لمركز نجع حمادي في محافظة قنا؛ لإجراء تحليل فيروس سي وفحوصات الضغط والسكر.

جاء ذلك بناء على قرار فوري من قبل أعضاء الفريق؛ إحساسًا منهم بأهمية دورهم في الوصول لكافة المستهدفين، مع رغبة من المواطنين في إجراء الفحص الطبي للمشاركة في المبادرة الرئاسية، إلا أن ظروفهم الصحية حالت دون خروجهم من المنزل.

وأبدت أسر المواطنين سعادتهما تجاه هذا التصرف الإنساني، مقدمين الشكر للمسؤولين عن المبادرة التي تستهدف صحة المواطن.


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