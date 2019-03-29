النواب البريطانيون الموالون للاتحاد الأوروبى يتعرضون لتهديدات متزايدة من اليمين المتطرف

يتعرض ساسة بريطانيون وبعض الموظفين العاملين بالبرلمان لسوء معاملة وتهديدات متنامية، وسط غضب من جانب مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك نتيجة عجز النواب عن الموافقة على أي اتفاق للانسحاب بحلول موعد الخروج المقرر اليوم الجمعة.

وقالت هانا بارديل النائبة عن الحزب الوطني الاسكتلندي على تويتر إن "حالة من الغضب تسيطر على الأوضاع خارج مجلس العموم (اليوم الجمعة)".

وذكرت أن "فرقة فلوت كانت تعزف وعندما مروا ، رأيت أحدهم يؤدى تحية النازي".

في كلمتها أمام مجلس العموم أمس الخميس، قالت النائبة المؤيدة للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي آنا سوبري إنها تلقت رسالة الكترونية مؤثرة من احدى الموظفات العاملات بمجلس اللوردات وصفت فيها "كيف أنها وأفراد آخرين من الموظفين في هذا المكان يتعرضون للبصق عليهم وسوء المعاملة عندما يأتون للعمل، وذلك بشكل واضح بسبب الوضع السياسي ".

وفي معرض رده على سوبري، قال رئيس مجلس العموم جون بيركو إنه أيضا على دراية بتقرير واحد على الأقل عن "قدوم أحد الأفراد إلى مبنى البرلمان وتصرف بشكل يهدد أو تصرف بشكل سيئ تجاه الأعضاء والموظفين".

وقالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم إن رئيس أمن المجلس قد أبلغها أن هناك "تعزيزات أمنية كبيرة" اليوم الجمعة.

وتعد سوبري، وهى من المنتقدين بشدة لاتفاق بريكست واستقالت من حزب المحافظين الشهر الماضي،واحدة من المستهدفين الرئيسيين بسوء المعاملة من جانب المؤيدين للبريكست وهم بصورة أساسية من الجناح اليميني .