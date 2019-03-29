محكمة في شرق أفريقيا توجه ضربة لمحاولة رئيس تنزانيا تشديد قوانين الإعلام

طالبت محكمة مجموعة دول شرق إفريقيا، تنزانيا، أمس الخميس، بإلغاء بعض تشريعات الرئيس جون ماجوفولي الأكثر إثارة للجدل، موجهة بذلك ضربة إلى ما يصفها النقاد بأنها حملة واسعة النطاق على المعارضة.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن حكم المحكمة الصادر، الخميس ، يلغي الكثير من أحكام قانون خدمات وسائل الإعلام في تنزانيا، الذي صدر في 2016 ، ومن بينها أحكام السجن لمن ثبت إدانتهم بنشر معلومات تعتبر تهديدًا للأمن القومي أو الاقتصاد.

وقالت المحكمة، الذراع القضائي لدول مجموعة شرق إفريقيا الست، إنه ينبغي تنقيح القانون ليوافق مبادئ التكتل الإفريقي.