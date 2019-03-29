المحكمة العليا في الهند تؤيد السجن مدى الحياة بحق صاحب سلاسل مطاعم شهيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أيدت المحكمة العليا في الهند، اليوم الجمعة، الإدانة بالقتل وحكم السجن مدى الحياة بحق "بي راجاجوبال" صاحب إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة في البلاد.

وذكر الموقع الإلكتروني "بار آند بينش" المعني بالمسائل القضائية أن محكمة مادراس العليا أدانت "راجاجوبال" في عام 2009 بقتل موظف تزوج بامرإة كان المتهم أراد الزواج بها في الماضي.

وراجاجوبال /71 عاما/ هو مؤسس سلسلة المطاعم الشهيرة "سارافانا بهافان" في جنوب الهند، والتي تملك 80 فرعا في أنحاء العالم.

وغالبا ما كان يعرف راجاجوبال بـ"ملك الدوسا" الهندية.

وأمرت هيئة محلفين من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا راجاجوبال بتسليم نفسه للسلطات المعنية بحلول السابع من يوليو، بعدما كان أفرج عنه بكفالة في عام 2009 لتلقي العلاج.

واتهم راجاجوبال بقتل "برينس سانتهاكومار" الذي جرى العثور على جثته في متنزه وطني بولاية تاميل نادو في عام 2001.وقالت الشرطة إنه تعرض للخنق حتى الموت.

وبحسب الادعاء، كان راجاجوبال أراد في الماضي الزواج بـ "جيفجيوتي"، التي تزوجها سانتهاكومار لاحقا.

وكان راجاجوبال عرض الزواج على "جيفجيوتي" وهي ابنة لموظف آخر، ولكنها رفضت لأنه كان متزوجا بالفعل، وتزوجت سانتهاكومار.

وتقدمت الزوجة ببلاغ للشرطة عقب اختفاء زوجها في عام 2001.