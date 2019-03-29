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تقرير: مقتل 3 أشخاص في اضطرابات بجزر القمر

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 مارس 2019 - 1:21 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 مارس 2019 - 1:21 ص

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم أمس الخميس، في اضطرابات سياسية اندلعت في دولة جزر القمر على الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا، وذلك في أعقاب خروج أحد المعارضين البارزين للرئيس غزالي عثماني من السجن، حسبما أفاد تقرير إخباري.

وقال راديو فرنسا الدولي "آر إف آي" الخميس، إن الوفيات الثلاث وقعت خلال قتال دار بين مؤيدي القائد العسكري السابق وقوات الأمن.

وأشار الراديو إلى سماع أصوات إطلاق نار قرب العاصمة موروني الخميس.

وأفادت وزارة الداخلية بأن السلطات تمكنت من السيطرة على الوضع.

وأعلنت المعارضة رفضها لإعادة انتخاب عثماني في الأسبوع الماضي ، وتحدثت عن تزوير الانتخابات.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية وقوع اضطرابات سياسية في جزر القمر الثلاث، وأصدرت تحذيرًا أمنيًا وأمرت موظفي الحكومة الأمريكية المتواجدين هناك بمغادرة البلاد.

ويبلغ تعداد سكان جزر القمر، وهي أرخبيل يقع في المحيط الهندي قرب الساحل الشرقي لإفريقيا، شمال شرق موزمبيق وشمال غرب مدغشقر، 800 ألف نسمة.


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