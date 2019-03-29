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مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا في انهيار أرضي بأحد مناجم الكونغو

(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 مارس 2019 - 1:19 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 مارس 2019 - 1:19 ص

قال مسؤول حكومي في جمهورية الكونغو، أمس الخميس، إن 18 شخصًا لقوا حتفهم إثر انهيار أرضي في أحد مناجم شرقي الكونغو.

وأوضح المسؤول المحلي ديدي موابما تشيبوابوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن 16 شخصًا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في منجم لمعدن كاسيتريت بالقرب من مدينة نيابيبوي في إقليم ساوث كيفو أمس الأربعاء.

وأضاف: "نحن نبحث عن أي جثث أخرى".

وأكد المسؤول استمرار عمليات التنقيب عن هذا المعدن في المنجم.

ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث.

وقد بدأ مؤخرًا موسم الأمطار في المنطقة؛ ما يزيد من مخاطر الانهيارات الأرضية.


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