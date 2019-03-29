ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا في موزمبيق إلى 139 حالة

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أكد مسؤول بارز فى موزمبيق أمس الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا بعد إعصار "إيداى" إلى 139 شخصًا.

وقال أوسين عيسى، مدير إدارة المساعدات الطبية في موزمبيق، إن عدد حالات الوفاة بلغ خمس حالات نتيجة الإصابة بالكوليرا.

وأعلن فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس موزمبيق، انتهاء عمليات البحث عن ناجين فى المناطق التي ضربتها الفيضانات الناجمة عن الإعصار، وتركز السلطات حاليًا جهودها على تزويد السكان بالإمدادات الضرورية والإعداد لعمليات إعمار ما أتلفه الاعصار.

وتسبب الإعصار فى تشريد نحو 500 ألف شخص وتدمير 91 ألف منزل.