قاذفات أمريكية تحلق بالقرب من روسيا خلال مهمة تدريبية فوق بحر النرويج

قامت قاذفات نووية تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالتحليق ، خلال مهمة تدريبية، شمالي قارة أوروبا فوق بحر النرويج في رسالة من واشنطن إلى روسيا.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، عن القوات الجوية الأمريكية في أوروبا قولها في بيان لها :" إن 5 قاذفات من طراز "ب-52" حلقت أمس الخميس فوق بحر النرويج خلال مهمة تدريبية لها".

وأكد البيان أن "عمليات التحليق مكّنت الأطقم الجوية من إجراء مسح وإظهار مدى التزام الولايات المتحدة لحلفائها وشركائها من خلال التوظيف العالمي لقواتنا المسلحة"، مشيراً إلى أن القيادة الاستراتيجية للولايات المتحدة تختبر بانتظام استعداد الأصول الاستراتيجية لها لضمان التزامها بتعهداتها الأمنية.