فالفيردي: ميسي يلعب مع برشلونة مصابا

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أن نجم الفريق ليونيل ميسي كان يعاني من الإصابة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي.

وغادر ميسي المنتخب الأرجنتيني عقب مواجهة فنزويلا الودية لتعرضه لإصابة على مستوى عضلة العانة الثنائية.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النادي الكتالوني وإسبانيول ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني: "ميسي كان يعاني من بعض المضايقات منذ شهر ديسمبر للعام الماضي، نحاول إعادته لكامل لياقته البدنية مرة أخرى وسنواصل القيام بذلك".

وأضاف: "سنواصل الإعتناء بميسي، لقد لعب مباراة مع الأرجنتين أمام فنزويلا، لكنه تمكن من أخذ عدة أيام من الراحة عقب المباراة، أراه الأن هادئًا، في كرة القدم هناك أوقات من الهبوط في المستوى وأوقات من التألق، لكني أرى بأن ميسي بحالة جيدة".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقط، فيما يحتل إسبانيول المركز 13 برصيد 34 نقطة.