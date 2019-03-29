الإندبندنت: أوروبا تتخلى عن المهاجرين بعد وقف عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط

نشرت الإندبندنت أونلاين تقريرا لريتشارد هول حول قرار الاتحاد الأوروبي وقف عمليات الإنقاذ والتتبع في مياه البحر الأبيض المتوسط والخاصة بإنقاذ المهاجرين غير القانونيين.

ويؤكد هول أن هذه العملية التي تسمى "العملية صوفيا" أسهمت في إنقاذ نحو 49 ألف مهاجر من الموت غرقا في مياه البحر المتوسط منذ تأسيسها في العام 2015.

ويوضح هول أن ديبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اكدوا ان العملية صوفيا سوف تتوقف تماما عن تسيير أي بواخر او مركبات مائية في مياه البحر المتوسط وستكتفي بتسيير بعض الطائرات والمروحيات و توسيع التعاون مع السلطات الليبية.

ويشير هول إلى ان السبب الأساسي في هذا القرار تمثل في الضغوط الإيطالية التي مورست على الاتحاد الأوروبي ورفضها استقبال المهاجرين الذين تقلهم السفن التابعة للعملية صوفيا وتهديدها باستخدام حق النقض الفيتو لوقف التصويت على استمرار العملية.

ويضيف الكاتب أن المنظمات الخيرية والعاملة في مجال حقوق الإنسان انتقدت قرار الاتحاد الاوروبي واتهمته بترك المهاجرين للموت في مياه البحر المتوسط في محاولة للضغط علي من يفكر في ان يحذو حذوهم خوفا على حياته.

تقرير مولر

الجريدة نفسها نشرت مقالا للكاتبة الصحفية ماري جيفسكي بعنوان "تقرير مولر ترك منتقدي ترامب يبحثون عن أرواحهم".

تقول جيفسكي إن التقرير الذي عمل فيه مولر المحامي المعروف للبحث عن وجود تواطوء بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا وأعلنت اجزاء منه في وسائل الإعلام كان يفترض فيه ان يصل مولر إلى أبعد نقطة بحثا عن الحقيقة وقد فعل.

وتوضح جيفسكي أن مولر خلال تحقيقه الذي استمر نحو عامين وأصدر خلاله 2800 مذكرة إحضار ونحو 500 مذكرة تفتيش ووجه 13 طلبا لحكومات أخرى سعيا خلف ادلة او شهود إلا أن الرجل لم يجد شيئا يذكر.

وتشير جيفسكي إلى أن وزير العدل الأمريكي ويليام بار أكد أمام الكونغرس أن التحقيق لم يصل إلى تأكيد وجود تواطوء أو تعاون فيما يخص الانتخابات الرئاسية بين حملة ترامب وروسيا.

وتقول جيفسكي إن ذلك يجعل الجميع يفكرون في كيفية افتراض وسائل الإعلام أن ترامب وروسيا مذنبين لمجرد الشك بدلا من ان افتراض حسن النية كما أن معارضي ترامب توقعوا أن بار الذي عينه ترامب قام بتخفيف حدة التقرير.

وتضيف جيفسكي أن هذه الاتهامات يجب ان تواجه بشكل فوري قبل ان تترسخ مع مرور الوقت مطالبة بنشر تقرير مولر بشكل كامل حتى لا يتبقى أي هاجس في عقول الأمريكيين.

وتشير جيفسكي إلى أنه رغم أن بار يتموقع بالفعل في معسكر ترامب إلا أنه كشف عن بعض النقاط السلبية بالنسبة لترامب في التقرير مثل أنه ليس بريئا من تهمة محاولة تعطيل سير العدالة.

الغارديان نشرت تقريرا لمراسل الشؤون الرياضية ريتشارد غيلز بعنوان "منظمات حقوق الإنسان تضغط لإلغاء سباق فورميولا1 بسبب سجن ناشط بحريني بارز

ويوضح غيلز أن هذه الضغوط ستلقى بعض الدعم الأيام المقبلة عندما تخرج مظاهرات في البحرين حسب المعهد البحريني للحقوق والديمقراطية للمطالبة بوقف سباق فورميولا1 في البحرين.

ويشير غيلز إلى أن المعهد البحريني ومعه 14 منظمة حقوقية أخرى أرسلوا خطابا مشتركا إلى رئيس الاتحاد الدولي لسباقات السيارات جان تودت و إدارة سباقات الفورميولا1 لمطالبتهم بالتحرك والمساهمة في الضغط على النظام البحريني لإطلاق سراح الناشط المسجون نجاح يوسف.

ويوضح غيلز ان يوسف سجن قبل نحو عام بسبب نشره انتقادات لسباق الفورميولا1 وسباقات الجائزة الكبرى والنظام البحريني على حسابه على موقع فيسبوك.

ويضيف أن سباق فورميولا1 في البحرين ألغي في العام 2011 بعد مظاهرات ضخمة في البلاد لكنه أقيم في العام التالي وسط إجراءات امنية مشددة ومظاهرات كبيرة للمعارضة.