اتحاد المدن الألماني يتهم الحكومة الاتحادية بإهمال حماية المناخ في قطاع النقل

اتهم اتحاد المدن الألمانية الحكومة الاتحادية بإهمال حماية المناخ في قطاع النقل والمواصلات لمدة طويلة.

وقال رئيس الاتحاد ماركوس ليفه، الذي يشغل أيضا منصب عمدة مدينة مونستر، إنه يتعين على الائتلاف الحاكم منح الموضوع "مكانة أعلى كثيرا" حاليا، مضيفا بقوله: "حركة النقل المتزايدة تظهر بوضوح أنه يتعين علينا إعادة التوجيه في سياسة النقل بألمانيا".

وأكد ليفه أن هناك حاجة ملحة لإحداث تحول في سياسة النقل نحو تحقيق حركية مستمرة، وقال: "من الضروري لتحقيق ذلك أن يكون هناك مبدأ شامل من الحكومة والولايات تتمتع فيه حماية المناخ بدور مهم. ويجب أن يكون هناك استراتيجية تمويل من أجل تحقيق هذا المبدأ".

يشار إلى أن اللجنة التوجيهية الخاصة بـ "المنصة الوطنية لمستقبل الحركية" بألمانيا تتشاور اليوم الجمعة بشأن تقرير مرحلي عن حماية المناخ في قطاع النقل. ويعد ليفه أحد أعضاء هذه اللجنة.

وتتكون المنصة من عدة مجموعات عمل- من بينها مجموعة خاصة بشؤون المناخ.

وكانت تلك اللجنة المكونة من أوساط صناعية ونقابات واتحادات نقل وروابط شؤون بيئة قد عرضت قبل أيام تقريرا مرحليا – ولكن الإجراءات المقترحة به لم تكف من أجل تحقيق أهداف المناخ لعام 2030 بشكل كامل في قطاع النقل.

ومع ذلك وصفها ليفه بأنها مقترحات وأدوات جيدة، وأضاف أنه كان هناك اتفاق لتعزيز دعم حركة المرور الإقليمية والمحلية.

ودعا ليفه لخفض أسعار التذاكر في السكك الحديدية ووسائل النقل العام، ولكنه أشار إلى أن ليس هناك لجنة تصيغ قوانين، وقال: "لذا الأمر الحاسم هو أن تتولى الأوساط السياسية مسؤولية الأمر حاليا، وتطور استراتيجية بأقصى سرعة ممكنة وتصيغ قرارات فعالة".

وأشار إلى أن مجلس شؤون المناخ التابع للحكومة الذي تكون حديثا ولاسيما وزير النقل الاتحادي أندرياس شوير ملزمون بتطوير مجموعة طموحة من الإجراءات يمكن من خلالها الالتزام بأهداف حماية المناخ في قطاع النقل.