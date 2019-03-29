كندا تنصح مواطنيها المسافرين إلى بريطانيا بتوخي الحذر

حذرت الحكومة الكندية مواطنيها المسافرين إلى المملكة المتحدة بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب "خطر الإرهاب".

وذكر بيان صادر عن الحكومة "نحن نأخذ سلامة وأمن الكنديين في الخارج على محمل الجد ونقدم معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب في نصيحة السفر الخاصة بنا لتمكينك من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السفر إلى الخارج".

وفي تغريدة ، حذرت الحكومة الكندية من أعمال عنف ومواجهات ممكنة في المملكة المتحدة بسبب البريكست ، وقالت هيئة السياحة والسفر الكندية "تجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات ومحطات المترو القريبة".

يأتي هذا التحذير في أعقاب مخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث بعد أن رفض المشرعون البريطانيون اتفاق البريكست مع الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة اليوم الجمعة ، وخرج الآلاف من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مظاهرة أمام مقر البرلمان، حيث تسود مخاوف من أعمال عنف بعد التصويت.

وكان اليوم الجمعة هو اليوم الذي كان من المفترض فيه أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء ، لكن السياسيين البريطانيين لم يتمكنوا حتى الآن من الاتفاق على التفاصيل ، فيما وصف بأنه أكبر معضلة سياسية تواجه المملكة المتحدة منذ عقود.