ترامب: تحقيقات «التدخل الروسي» مؤامرة استهدفت تدمير إرادة شعبنا

الرئيس الأمريكي: وهم تواطؤ حملتى الانتخابية مع موسكو انتهى.. وأنا أذكى من النخبة الليبرالية لأن تعليمى أفضل

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، هجومه على خصومه السياسيين ووسائل الإعلام، معتبرا أن التحقيقات في مزاعم وجود تواطؤ بين حملته الانتخابية وموسكو خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، "برأته تماما"، وذلك في أول تجمع جماهيري له بعدما قدم المحقق الخاص روبرت مولر فى قضية التدخل الروسي تقريره النهائي لوزارة العدل.

وخلال خطابه الذي استمر 90 دقيقة، كرس ترامب ما يقرب من نصف ساعة لمهاجمة التحقيقات والاتهامات الموجهة ضده ووصفها بـ "السخيفة"، طارحا العديد من النظريات حول دوافع بدء التحقيق، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال الرئيس الأمريكي خلال تجمع جماهيري في ولاية ميتشجان: "جميع الديمقراطيين والسياسيين ووسائل الإعلام، والأشخاص السيئين ساهموا في ترسيخ أكبر خدعة في تاريخ السياسة الأمريكية".

واعتبر ترامب أن تحقيقات "التدخل الروسي" استهدفت "تغيير نتائج انتخابات 2016 وتدمير إرادة الشعب الأمريكي"، داعيا إلى "محاسبة" كل من ساهم في الترويج إلى تلك "الخدعة"، ساخرا من بعض الديمقراطيين منهم، آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، وجيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية في المجلس، مشيرا إلى أنه "هزمهما مجددا".

وقال ترامب إن "مولر لم يجد أي دليل على التواطؤ أوعرقلة سير العدالة من جانب ترامب"، وهو ما يتناقض مع ما ورد في المخلص الذي أرسله وزير العدل ويليام بار إلى الكونجرس، والذي أكد فيه أن المحقق الخاص لم يعثر على دليل يثبت حدوث تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو، ولكنه ترك مسألة عرقلة العدالة مفتوحة، ولكن بار خلص إلى أن الأدلة غير كافية لتوجيه اتهام بعرقلة العدالة للرئيس الأمريكي.

ويطالب الديمقراطيون والجمهوريون، وزير العدل بنشر تقرير مولر كاملا، وهو ما يرفضه بار حتى الآن، الأمر الذي يثير شكوك الديمقراطيين حول ما يتضمنه التقرير.

وهاجم ترامب الدعوات الديمقراطية إلى مواصلة التحقيقات بشأنه، قائلا: "يجب على الديمقراطيين الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون خداع الرأي العام بتلك الأمور السخيفة والتحقيقات المتحزبة، أم سيعتذرون للشعب الأمريكي وينضمون إلينا في بناء البنية التحتية المتهالكة، وتخفيض تكلفة الرعاية الصحية والأدوية وإصلاح صفقاتنا التجارية".

وأعلن ترامب أن "وهم التواطؤ انتهى"، مشيرا إلى أن الفترة الماضية كانت مليئة بالأحداث الرائعة بالنسبة للولايات المتحدة حيث أن "الاقتصاد ينتعش، وتم دحر تنظيم داعش الإرهابي بنسبة 100%، وخدعة التواطؤ مع روسيا انتهت أخيرا".

وأضاف الرئيس الأمريكي ساخرا أن مولر "ليس على هوى الديمقراطيين الآن"، لأنهم كانوا يأملون في نتيجة أخرى غير تلك التي توصل إليها، قائلا: "روبرت مولر كان إلها بالنسبة للديمقراطيين، والآن هم لا يحبونه".

وتابع قائلا: "خداعهم انكشف، فقد سعوا إلى بث الانقسام في بلدنا وتسميم النقاش الوطني وتمزيق نسيج ديمقراطيتنا العظيمة، فقط لأنهم لم يقبلوا نتائج انتخابات 2016. كانت تحقيقات التدخل الروسي مجرد مؤامرة لاستعادة السلطة بطريقة غير شرعية من خلال تلفيق اتهامات لأمريكيين أبرياء".

بدوره، قال رودي جولياني، محامي ترامب، خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي يدعم إجراء تحقيق في الإشاعات الأولية التي زعمت أن حملته الانتخابية تواطأت مع روسيا، مؤكدا أن ترامب "لن يتغاضى عن ذلك، نحن نحاول أن نكشف من بدأ تلك الإشاعات".

إلى ذلك، هاجم ترامب النخبة الليبرالية، قائلا: "أنا أذكى منهم، أنا درست في مدارس أفضل، وتلقيت تعليما أفضل، ولدي شقق أحسن ومنازل أجمل. أنا الرئيس وهم لا"، مضيفا أنه وداعميه "النخبة الحقيقة".