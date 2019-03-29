مسؤول كويتي: لم يتم طرح عودة سوريا للجامعة العربية في اجتماع وزراء الخارجية

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية الكويتي، السفير فهد العوضي، أن موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية لم يطرح خلال اجتماعات المندوبين أو على مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف العوضي في تصريح نشرته صحيفة" النهار" الكويتية، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني، أن موقف الكويت هو دائمًا مع الإجماع العربي.

وحول قضية الجولان قال العوضي "إنه سيتم إصدار بيان خلال قمة تونس العربية لإدانة القرار الأمريكي حول الاعتراف بتبعية الجولان للكيان الإسرائيلي وسيتم الاشادة من خلال البيان بالدول الرافضة للقرار والتأكيد على عدم انسجام هذا القرار مع القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تعتبر الجولان أرضًا سورية محتلة".

يذكر انه كانت هناك ادانات لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية التي تحتل الدولة العبرية ثلثي مساحتها بعد حربين مع جارتها سورية، باعتباره انتهاك للقرارات الدولية.